フリーアナウンサー皆藤愛子（41）が、3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。ホテルをチェックアウトする際の行動を明かした。今回のテーマはちょっとしたことを気に病んじゃう「気にしいな女」。皆藤はホテルに宿泊した際、「清掃の方にご迷惑かけたくない、困らせたくないというのがあるので、チェックアウト30〜40分前から、掃除とか片付けを始めてしまって」と明かした。そして「ただ、一緒に行