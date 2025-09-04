E5系をパックに握手する石破総理（左）とインドのモディ首相（右）インドのナレンドラ・モディ首相が2025年８月29、30日に来日。石破茂総理大臣との初日の日印首脳会談では、インドが日本の技術支援で2030年代開業を目指す「インド高速鉄道プロジェクト」について、両国の協力関係を確認。２日目はJR東日本のE5系「はやぶさ」で東京から仙台へ移動、快適な乗り心地を確かめた。インド高速プロジェクトには、JR東日本が全社規模で協