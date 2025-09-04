泉州電業は続落。この日午後２時ごろ、２５年１０月期連結業績予想について売上高を１４００億円から１３４０億円（前期比１．６％減）へ、営業利益を１１０億円から９１億円（同１２．１％減）へ下方修正すると発表した。半導体製造装置や工作機械、自動車向けの需要回復が遅れているため。建設・電販向けで資材高騰や人手不足などによって工期の遅れが発生していることも要因。増収増益の従来予想から一転して減収減益になる見