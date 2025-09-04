「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午後２時現在で、オリエンタルランドが「売り予想数上昇」で５位となっている。 直近でハイテク株に冴えないものが目立つ一方、内需株への資金シフトが起きており、ＯＬＣはその代表格。株価は８月に入り上昇基調を強め、８月２０日には直近高値３７１４円をつけた。その後、短期の調整を経て再び高値更新へ向かう動きとなっているが、一方で高値警戒感も