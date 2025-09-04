アライドアーキテクツが３日ぶりに反発した。同社は４日、ＴｉｋＴｏｋＳｈｏｐとＥＣカート・モール間のデータ連携を自動化するサービス「ＣｏｒｅＬｉｎｋｆｏｒＴｉｋＴｏｋＳｈｏｐ」を提供するハックルベリー（東京都世田谷区）と提携したと発表。これを手掛かり視した買いが入り、株価を押し上げたようだ。アライドアキの支援をもとにＴｉｋＴｏｋＳｈｏｐを運営する店舗は