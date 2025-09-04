ニコンは、交換レンズ「NIKKOR Z 50mm f/1.8 S」のファームウェア（バージョン1.11）を9月2日（火）に公開した。 静止画撮影を繰り返すと、まれにファインダーに何も表示されなくなる現象が修正された。 更新はZシリーズのカメラを介して行う。自身でアップデート作業を行えるが、ニコンサービス機関でも更新サービスを受け付ける。