台風15号の特徴や今後の見通し、特に警戒が必要なエリアなどについて、気象予報士の名倉直美氏に聞いた。【映像】200mm超えも？ 予想積算降水量━━台風15号の今後の動きや警戒ポイントは？「台風15号は九州の南を北上し、4日夜には九州南部にかなり接近するだろう。その後は進路を東に変えて5日に四国に上陸するおそれがある。台風は以降も東寄りに進み、土曜日には関東の東の海上で温帯低気圧に変わるだろう」━━台風15号の特