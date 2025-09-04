ドジャース大谷選手の全打席をお伝えします。体調不良のため今シーズン12度目の先発登板を回避した大谷は、1番指名打者で先発出場。【映像】大谷翔平ツーベースヒット第1打席は、低めの変化球を空振りの三振。第2打席は、ショートフライに倒れます。5回、先頭バッターでの第3打席、センター右へのツーベースヒットで出塁しました。7回の第4打席。声を出しながらの打球はサード前へ、内野安打となります。その後、大谷はベッ