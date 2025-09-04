栃木県の大手医療機器メーカーが税務処理をめぐり、関東信越国税局に約35億円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。【映像】大手医療機器「ナカニシ」 35億円申告漏れ 国税が指摘申告漏れを指摘されたのは、栃木県鹿沼市に本社がある医療機器メーカー「ナカニシ」です。関係者によりますと、「ナカニシ」はルクセンブルクとアメリカに株式を管理するための子会社を所有していますが、関東信越国税局はこれらの子会