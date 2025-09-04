【モデルプレス＝2025/09/04】女優の長谷川京子が9月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。【写真】長谷川京子「彩りが綺麗」と話題の手作り弁当◆長谷川京子、手作り弁当披露長谷川は「2学期。お弁当作りがまた始まった。。」とつづり、写真を投稿。そぼろと卵の2色ご飯にタコさんウインナー、ミニトマト、ほうれん草のソテーなどが詰められた手作り弁当を披露した。この投稿に、