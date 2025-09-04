Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が、朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系／毎週月〜金曜5時25分）で9月のエンタメプレゼンターを務めることが発表された。初回の生出演は9月5日となる。【動画】ミセス・藤澤涼架がショパン役で映画初出演！バカリズム脚本『ベートーヴェン捏造』特別映像解禁2018年6月からスタートした『めざましテレビ』のマンスリーエンタメプレゼンターは、俳優・アイドル・芸人など、日本のエンタ