俳優の小澤征悦が４日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演。昨年２月６日に心不全のため都内の自宅で死去した、世界的指揮者・小澤征爾さん（享年８８）との思い出を語った。小澤が俳優デビューする際に後見人だったという黒柳。「あなたも思わぬことから俳優になっちゃって」と話しかけた。すると小澤は「実はウチのオヤジから『音楽はやるな』と言われていたんですよ」と告白。「なんでかっていうと