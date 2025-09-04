台風15号の接近に伴い、四国地方には発達した雨雲がかかり、広く雨が降っています。今日4日(木)夕方から明日5日(金)朝にかけて、高知県・徳島県・愛媛県では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に警戒してください。台風の最接近前から大雨に警戒台風15号は、4日12時に種子島の南約60キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。今後進路を次第に東向きに変えて、四