3日午前8時35分（現地時間）、北京故宮博物館内の端門の前で記念撮影が終わると、中国の習近平国家主席と両隣に立つ北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長、ロシアのプーチン大統領が先頭を歩きながら戦勝節行事が開かれる天安門に向かった。冷戦時代に米国と対決したロシア、ポスト冷戦時代に米国と競争する中国、そして孤立したならず者国家だった北朝鮮が今は「反米連帯」の先頭グループと宣言するような象徴的な場面だ