今までは正式に「「オールシーズンタイヤ」と呼んでいなかった？日本ミシュランは2025年9月2日、都内で新オールシーズンタイヤの発表会を開催しました。【このマークが目印!!】雪の道を走れる「オールシーズンタイヤ」である証明（写真）今回発表されたのは、「MICHELIN CROSSCLIMATE 3（クロスクライメート3）」および「MICHELIN CROSSCLIMATE 3 SPORT」の2モデルです。「CROSSCLIMATE 3」は、高い摩耗耐性によるロングライフ