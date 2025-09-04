台風15号（ペイパー）は4日は北よりへ進み、九州に最接近する見込みです。その後は東よりに進路を変え、5日(金)にかけては近畿、東海、関東へと大雨をもたらす雨雲が移りそうです。台風15号は、4日午後1時現在、種子島の南東およそ40キロにあって1時間に20キロの速さで北北東に進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。台風は、5日午前0時には宮崎県延岡市沖に進む予想です。海の水温が