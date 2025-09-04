料理研究家の桜井奈々が3日に自身のアメブロを更新。美容院でアレルギーの恐ろしさを再認識した出来事について明かした。この日、桜井は「2020年だったかな、、ジアミンでアナフィラキシーショックおこして救急搬送されてからカラーは使えなくなるヘアマニキュアのみで生きてます」と告白。しかし、ヘアマニキュア後もかゆみに悩まされていたといい「ヘアマニキュア終わったあとにいつも猛烈に首や後頭部がウルトラかゆくなったり