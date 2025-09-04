タレントの辻希美が3日に自身のアメブロを更新。感動した出産祝いの品を公開した。この日、辻は「今日いっちゃんから出産祝いでBabyBjornの抱っこ紐を頂きまして」と報告し「早速使ってみたらめっちゃ良くて感動」と感激した様子を明かした。続けて「私BabyBjornの抱っこ紐は初めてだったのでめっちゃ嬉しかった」と喜んでいる様子でコメント。「大切に使います いっちゃんありがとぉ」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。