タレントの上原さくらが3日に自身のアメブロを更新。3か月分の高額な医療費を公開した。この日、上原は「通院終わりでモンスーンカフェに寄って1人ランチしました」と報告。「ランチタイムのお得なセットで、以下の写真全部食べてもドリンク込みで1,800円でした」と食事の内容を明かした。続けて「今日の病院会計こちらです」と切り出し「44,710円」と金額が表示された写真を公開。「エムガルティ3ヶ月分と頭痛外来と婦人科の診察