欧州サッカーの頂点を競うUEFAチャンピオンズリーグ。先週プレーオフが終了し、本選出場36チームが決定。組み合わせ抽選会も行われ、リーグフェーズの全対戦カードが決まった。今季、CLに出場する日本人選手所属チームは以下の9クラブ。リヴァプール（遠藤航）トッテナム（高井幸大）バイエルン（伊藤洋輝）フランクフルト（堂安律）モナコ（南野拓実）アヤックス（板倉滉）スポルティングCP（守田英正）スラヴィア・プラハ（橋岡