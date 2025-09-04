ソフトバンクは、ワイモバイルブランドでグーグル（Google）のAndroidスマートフォン「Google Pixel 9a」を9月12日に発売する。 4日に開催された、ワイモバイル新料金発表会で明らかにされたもの。ソフトバンク専務執行役員の寺尾洋幸氏は「ワイモバイルユーザーにもしっかりした端末を届けたい」と、導入の意義を説明する。 加えて「9月からもう1機種、新たな端末を入れる」と、新機種発売