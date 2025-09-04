歌手の相川七瀬（50）が4日、自身のインスタグラムを更新。メジャーリーグで活躍する日本人投手との2ショットを公開した。大のプロ野球DeNAファンとしても知られる相川は「今永くんとハマスタ以来の再会でとても嬉しかったです！！」と書き出しカブスの今永昇太投手との2ショットを投稿。今永は2日のブレーブス戦で7月30日以来、6試合ぶりの9勝目をマーク。また、9月1日が32歳の誕生日だったこともあり「今季、9勝目andお誕