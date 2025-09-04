「相互関税」をめぐる違法判決を不服としたトランプ政権が、連邦最高裁に上訴の書面を提出したとアメリカメディアが報じました。【映像】トランプ政権、最高裁に“上訴”の書面トランプ政権が発動した「相互関税」などをめぐって、連邦控訴裁判所は8月29日、大統領の権限を逸脱していて違法だとして、1審の判断を支持する判決を下しました。複数のアメリカメディアは、トランプ政権が9月3日、この判決を不服として、連邦最高