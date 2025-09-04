アーティストグループ「Number_i」の平野紫耀さんが、自身のインスタグラムにお気に入りのメイクアイテムを投稿しています。 【写真を見る】【 平野紫耀 】気分を上げたい日には「44番」スーツ姿に笑顔とピンクのプランパーでフォロワー悶絶「最強すぎる」平野さんは、黒のシャツに黒のセットアップスーツを着こなし、深い赤に染めたヘアと合わせて、コンクリートの壁の前で隙なくポーズ。その手指には、ピンク色の液体が詰