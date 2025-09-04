「恋人からの愛情」を感じるツボは人それぞれですが、彼女のちょっとした優しさが、彼氏を猛烈に感動させることもあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性262名に聞いたアンケートを参考に、「『こんなに愛されてたのか…』と彼女の大きな愛情を感じて泣きそうになった瞬間９パターン」をご紹介します。【１】仕事でミスをして落ち込んでいる自分を、精一杯励ましてくれたとき「話を親身に聞いてくれるだけでも嬉しい