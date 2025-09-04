&TEAM（C）YX LABELS 日本発のグローバルグループ&TEAMが、9月3日に開催した結成3周年を記念したアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』の公演内で、10月28日に&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'をリリースし韓国デビューを果たすことを発表した。&TEAMが掲げる”Japan to Global”を実現するための、新たな一歩となる。【写真】&TEAM、結成3周年を記念ライブの