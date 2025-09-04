ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、全国各地からリポートする「お国じまん中継」コーナーで岐阜県郡上市から生中継した。ＣＢＣの斉藤初音アナウンサーが標高およそ１０００メートルの「ひるがのピクニックガーデン」から生出演。斉藤アナは、マウンテンカートに乗って登場し同施設を「秋は紅葉狩りやキャンプ。冬はスキーなどを楽しむことができます…」と紹介したが「すみません…ちょっと