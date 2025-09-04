【『ラブライブ！』 絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.】 予約期間：9月4日～10月29日 2026年3月 発売予定 価格：25,300円 KADOKAWAは、フィギュア「『ラブライブ！』 絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.」を2026年3月に発売する。「カドスト」「キャラアニ.com」「ebten」限定で予約を受け付けており、予約期間は10月29日まで。価格は25,3