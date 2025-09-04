【1/12 ドゥカティ スーパーレッジェーラV4 with RACING KIT】 10月11日発売予定 価格：4,620円 タミヤはプラモデル「1/12 ドゥカティ スーパーレッジェーラV4 with RACING KIT」を10月11日頃に発売する。価格は4,620円。 本商品は2020年2月に発表された「ドゥカティ スーパーレッジェーラV4」のサーキット仕様。