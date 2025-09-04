俳優の小澤征悦（51）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。役者になると決意した際のエピソードを披露した。1998年にデビューし今年27年になるという小澤は、今回7度目の出演となり「お久しぶりでございます、ますますお元気で」とあいさつ。家族ぐるみでの付き合いがある黒柳は「デビューの時は私が後見人になりました。大変でしたね」と振り返った。そして「“ユキちゃんが俳優になるん