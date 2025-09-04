モデルの笠井海夏子さんが9月4日に自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日を迎えたことを明かしました。 【写真を見る】【 笠井海夏子 】29歳の誕生日愛車「ハーレーダビッドソン」と笑顔「もういい大人ということで、かっこいい革ジャンを着てみました！」笠井海夏子さんは「今日でまたひとつ歳を取りました」と綴ると、愛車のバイクとの2ショット写真をアップ。続けて「いい一年にします」と、記しました。