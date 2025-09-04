大麻を所持したとして逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）が、「留学先のホームパーティーで大麻を吸い始めた」と話していることがわかりました。【映像】清水容疑者を乗せた車清水尋也容疑者（26）は7月、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、清水容疑者は取り調べに、「語学留学でロサンゼルスに行ったときのホームパーティーで、大麻を吸わせてもらった」