元プロ野球選手であり、解説などを行う森繁和の書籍『回想』が9月5日（金）からKANZENより発売される。 【画像】森繁和が語る中日ドラゴンズの全て『回想』の中身 中日ドラゴンズでの14年間を森繁和が綴った野球本。「そろそろ当時のこと、話そうか？」と栄光も屈辱も経験したドラゴンズでの14年間すべてを知る男が初めて語る。14年間で四度のリーグ優勝と53年ぶりの日本一。それでも願わくば、もう一度強い中日を見せ