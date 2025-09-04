TBS・吉村恵里子アナウンサー（26）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。ひと足先に食欲の秋を楽しんだ際のショットを公開した。吉村アナは黒のノースリーブ姿を披露し、「衣装は秋服に変わりつつありますが外はまだまだ暑いですね…食欲の秋だけはひと足先に楽しみましょう」とコメント。さらに「今年の秋刀魚は脂がのっていて美味しいみたいです買わなきゃ！」と記し、「写真はおいしいご飯たちですお腹が空くので