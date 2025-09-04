8月の車名別新車販売台数8月の車名別国内新車販売台数は、ホンダの軽自動車「N―BOX（エヌボックス）」が前年同月比3.4％増の1万4936台で、4カ月連続の首位だった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が4日発表した。車内空間の広さや安全性能の高さに加え、走行性能の評価も高く、販売好調が続いている。2位はスズキの軽「スペーシア」で2.8％増の1万1478台。3位はダイハツ工業が6月に全面改良した軽「ムーヴ