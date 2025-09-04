新型コロナウイルスの感染が急増している。新潟県内の感染も、そのほとんどが強烈なのどの痛みを伴うという変異株“ニンバス”となっている。医師は「今回の流行はこの夏の猛暑も影響している」と指摘している。 ■新型コロナの変異株“ニンバス”症状は？ 新潟県の定点医療機関あたりの新型コロナウイルスの報告数は、8月になると急激に増え、8月24日までの1週間の報告数は12.19人。インフルエンザであれば、注意報レベルと