韓国プロ野球（KBO）リーグのハンファイーグルスに所属するコディ・ポンセ投手（31）が、2025年9月3日に行われたNCダイノス戦でKBOリーグのシーズン最多奪三振記録を樹立した。今シーズン16連勝で防御率1.76 NCダイノス戦に先発したポンセは、6回を投げ7安打8奪三振3失点（自責3）。この日、8個の三振を奪い、シーズン合計228奪三振とし、これまでのシーズン最多の225奪三振を抜いて記録を塗り替えた。 米カリフォルニア州出身のポ