女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は４日に、第１１４話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）手嶌治虫（眞栄田郷敦）が柳井家にやってきた。のぶ（今田美桜）がたてた抹茶をすすった手嶌は「最近忙しすぎたので、心が落ち着きます」と一言。のぶが「主人はもうすぐ戻ってくるはずですので…」と言いながら手嶌を見ると、なんと手嶌はこっくり、こっく