女優・のんが、私服ショットを公開した。のんは４日に自身のインスタグラムを更新。「髪切った」と書き出し、短くカットした黒髪ヘアにブラウンの半袖シャツを合わせたコーデを披露した。「#のん私服です」と付けた。この投稿には「スッキリしてお似合いです」「超可愛いね」「カッコいい」「美形だから何でも似合う」などの声が寄せられている。