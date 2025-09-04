９月７日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）に出走予定のソラネルマン（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父フィエールマン）は、祖母がジャパンＣなどＧ１・６勝を挙げたブエナビスタという血統馬。初陣へ向け好仕上がりを印象づける。ここまで４週連続で経験馬を相手に併せ馬を重ね、順調に仕上がりが進む。９月３日の美浦・Ｗコースでの最終追い切りではレッドアーバイン（５歳１勝クラス）を２馬身半追走し、ラストは内か