編集部スタッフが実際に作って試した、オススメのレシピをご紹介します。今回は、X（旧Twitter）で7000件以上のいいねを獲得したなすと鶏肉のみぞれ煮のレシピです。 ▼揚げないから簡単！ 多めの油でなすを焼けば、とろとろ食感に仕上がります。 実際に作ってみた感想 フォークで穴をあけてカットした鶏むね肉に砂糖、醤油、おろし生姜、おろしにんにくで下味を付けたら、片栗粉をまぶして油で焼きます。切込みを入れたナスも