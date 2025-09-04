けさ、北海道深川市のJR函館線の踏切でトラックが架線を切断しました。札幌と旭川を結ぶ特急列車などに運休が出ています。きょう午前8時すぎ、JR函館線の妹背牛駅と近文駅の間で停電が発生しました。JR北海道によりますと、深川市内の踏切にトラックが進入した際に、トラックの上部が上り線の架線に引っかかり、切断されたことが原因だということです。停電の影響で函館線は現在、滝川と旭川の間の上り線で運転を見合わせていて、