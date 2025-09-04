きょう未明に発生した台風15号は九州に接近していて、あすにかけて本州の南岸付近を東に進む見込みです。強風域に入っている宮崎市から中継です。現在、風速15メートル以上の強風域に入っている宮崎市です。風は木々を少し揺らす程度なんですけれども、雨粒が大きくなってきました。朝方にくらべて大粒の雨が落ちてくる時間帯が長くなっています。台風の接近に伴い、宮崎県内では断続的に雨が降っていて、都農町では、きょう正午ま