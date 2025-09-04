気象台は、午後1時54分に、大雨警報（土砂災害）を延岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・延岡市に発表 4日13:54時点北部平野部では、5日未明まで土砂災害に警戒してください。南部平野部、北部平野部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■延岡市□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方から5日未明にかけて警戒・浸水1時間最大雨量