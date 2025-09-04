栃木県警那須塩原署は４日、同県那須塩原市の女子高校生（１７）を現住建造物等放火の疑いで逮捕した。発表によると、女子生徒は先月２４日午後２時１０分頃、木造２階の自宅に火をつけて全焼させた疑い。容疑を認めているという。同署などによると、女子生徒は５人暮らしで、同居する家族から「２階から火が出ている」と１１０番があった。隣接する住宅２棟や駐車していた車にも延焼し、約４時間後に消し止められた。けが人