箱根の絶景の中を走る箱根登山電車3000形「アレグラ号」が、2025年で就役10周年。これを記念し、通常は複数両で運行するところを“たった1両”の特別編成で貸切運行する日帰りツアーが、2025年10月18日(土)に開催されます。このツアー最大の魅力は、車内で写真展「ハレのひ」を開催中の写真家・大橋史明氏本人が同乗すること。「動くギャラリー」と化した車内で、作家本人による作品解説を聞きながら箱根の美しい車窓を楽しむ、ま