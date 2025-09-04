車があるから…田舎で暮らし始めた家族の悪夢の始まり。理想の生活は夢まぼろし？／家を建てたら自治会がヤバすぎた（1）「こんなハズじゃなかったのに！」厄介すぎるご近所トラブルの数々に翻弄される一家の悪夢とは？「田舎でのんびりと子育てがしたい」「ほのぼのした環境で、温かいご近所付き合いを」そんな理想の暮らしを夢見て、田舎の格安の土地にマイホームを建てた新庄アキラさんと夫の優志さん。娘のマナちゃんを連れ、