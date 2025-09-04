Netflixで独占配信中のストップモーションアニメ『ポケモンコンシェルジュ』をテーマにした新しいグッズが、9月6日からポケモンセンターに登場する。ポケモンセンターオンラインでは9月4日から取り扱いが開始した。 （【画像あり】『ポケモンコンシェルジュ』劇中アイテムやシーンを再現したグッズ一覧） 『ポケモンコンシェルジュ』は、南の島のポケモンリゾートを舞台にコンシェルジ