東亜建設工業が続伸している。同社は３日、バングラデシュで同国初となる免震構造の「ダッカ消防市民防衛局本部庁舎建設工事」を受注したと発表しており、これが買い手掛かりとなっているもよう。なお、受注金額は約４３億円で、工期は３０カ月を予定しているという。 出所：MINKABU PRESS