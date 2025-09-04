■歩きながらTJポーズをきめる一面も 【動画】七五三掛龍也の『徹子の部屋』ルームツアー Travis Japan七五三掛龍也が、9月3日放送の『徹子の部屋』に出演し、そのオフショット動画を公開した。 七五三掛は両開きの白いドアを開け、白ジャケットに白パンツを合わせたルックで登場。 歩きながらTJポーズをきめると、窓際から外を眺めたり、壁に飾られた絵画を紹介したり、黒柳徹子とパンダが刺繍された